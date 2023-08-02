"Реал" без шансов проиграл "Ювентусу"

Итальянский «Ювентус» уверенно обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче на турнире Soccer Champions Tour.

Встреча проходила минувшей ночью во Флориде, США, на стадионе «Кэмпинг Уорлд» и завершилась победой итальянского гранда со счетом 3:1.

Уже на первой минуте туринцы открыли счет усилиями Мойзе Кина, а на 20-й минуте в воротах королевского клуба расписался Тимоти Веа.

Еще до свистка на перерыв один гол отыграть успел вингер “Реала” Винисиус Жуниор.

Уже в компенсированное арбитром время окончательный счет на табло установил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ювентус» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в то время как «Реал» стал вторым в испанском чемпионате. В новом сезоне итальянский клуб остался без еврокубков из-за дисквалификации, а мадридцы сыграют в Лиге чемпионов.

Soccer Champions Tour 2023

Орландо (США), 3 августа

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 3:1

Голы: Мойзе Кин, 1, Тимоти Веа, 20, Влахович, 90+5 – Винисиус Жуниор, 38.