Как отреагировали социальные сети на победу Реала над Барселоной в Эль Класико

В субботу, 28 октября, состоялся матч между Барселоной и Реал Мадридом.

Звездой матча стал полузащитник Реала Джуд Беллингем. На 69-й минуте он прекрасным ударом с расстояния в 25 метров сравнял счет. Этот гол стал для 20-летнего англичанина уже девятым в текущем сезоне Ла Лиги. А на 92-й минуте Беллингем, не без доли удачи, принес победу своей команде.

Именно на великолепную игру Беллингема обратили внимание больше всего в социальных сетях.

Jude Bellingham is the FIRST player in Real Madrid history to score in his:



• La Liga debut.

• Champions League debut.

• El Clasico debut.



HE IS HIM! 🥶 pic.twitter.com/6i6uUIotV3 — Madrid Zone (@theMadridZone) October 28, 2023

Кроме того, не обошлось и без шуток.

Bellingham after winning the game against Barcelona pic.twitter.com/oRiAcjnA7x — Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2023

💥 El Real Madrid gana #ElClásico por orden de los Jude Blinders pic.twitter.com/AUZuZ6texG — MARCA (@marca) October 28, 2023

El Real Madrid usó 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎: pic.twitter.com/7uOkd5gPbX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2023

Эксперты не забыли отметить, что Лука Модрич стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в Эль Класико.

⚪️🇭🇷 Fair to mention how Luka Modrić entered in the most difficult moment for Real Madrid during el Clásico… and then the game changed.



Quality, leadership, professionalism.



⭐️ 38 years, 47 days — he has become the oldest player to play in El Clásico.



Football legend. pic.twitter.com/AX229tveAO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023

В завершение добавим анимационный ролик, созданный об этом матче.