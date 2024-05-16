Реакция на потоп. Фанаты Ньюкасла пришли на матч с Ман Юнайтед в оригинальных костюмах

Вчера Манчестер Юнайтед в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги обыграл Ньюкасл (3:2), но некоторые фанаты гостей точно весело провели время.

После предыдущего матча “красных дьяволов” против Арсенала в сети завирусилось видео того, как на Олд Траффорд сильно протекает крыша из-за проливного дождя. Тогда на стадионе образовался настоящий потоп.

В итоге один фанат Ньюкасл решил приехать в Манчестер в ластах, а пара пожилых болельщиков надела на игру специальные очки для плавания.

Real football banter is back lmaooo https://t.co/i76k28cCPo — 🔗 (@Gideoomatic) May 16, 2024

Newcastle fans wearing goggles after Old Trafford’s leak last game 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZodyfOnjVd — george (@StokeyyG2) May 15, 2024

После вчерашнего поражения Ньюкасл максимально усложнил себе борьбу за шестое место, которое выводит в Лигу Европы. Команда Эдди Хау теперь отстает от Челси на три очка за тур до финиша сезона.