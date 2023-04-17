"РБ Лейпциг" выдвинул ультиматум Ольмо, которым интересуются "Реал" и "Барселона"
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен
“РБ Лейпциг” выдвинул ультиматум испанскому полузащитнику Дани Ольмо, сообщает Bild.
По сведениям источника, руководство немецкого клуба требует от футболиста продлить контракт, который действует до лета 2024 года. Если хавбек откажется, то он будет выставлен на трансфер ближайшим летом. Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляют “Реал” и “Барселона”. Но если мадридцы готовы купить игрока, то каталонцы хотят подписать его бесплатно через год.
В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
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