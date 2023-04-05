"РБ Лейпциг" выбил "Боруссию" Дортмунд из Кубка Германии
Новости футбола Сегодня, 16:47
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка Германии “РБ Лейпциг” на своем поле обыграл дортмундскую “Боруссию” со счетом 2:0 и пробился в полуфинал.
Победу хозяевам принесли голы Тимо Вернера и Вилли Орбана.
“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Д - 2:0 (1:0)
Голы: Вернер, 22 - 1:0, Орбан, 90 - 2:0
“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 79), Раум (Хальстенберг, 88), Лаймер (Кампль, 88), Айдара, Ольмо (Форсберг, 70), Собослаи, Вернер (Андре Силва, 78).
“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс (Модест, 85), Зюле, Рюэрсон, Геррейру, Джан, Озджан, Вольф (Мукоко, 46), Ройс (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Беллингем, 63), Мален.
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