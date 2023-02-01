"РБ Лейпциг" уверенно выиграл в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии “РБ Лейпциг” на своем поле обыграл “Хоффенхайм” со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.

Победу хозяевам принесли голы Эмиля Форсберга, Конрада Лаймера и Тимо Вернера. У гостей отличился Каспер Дольберг.

“РБ Лейпциг” – “Хоффенхайм” - 3:1 (2:0)

Голы: Форсберг, 8 - 1:0, Лаймер, 41 - 2:0, Дольберг, 76 - 2:1, Вернер, 83 - 3:1

“РБ Лейпциг”: Нюланд, Симакан, Орбан, Гвардиол (Хенрихс, 46), Хальстенберг, Форсберг (Айдара, 73), Лаймер, Шлагер (Кампль, 79), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 79), Вернер (Клостерманн, 89).

“Хоффенхайм”: Бауманн, Акпогума (Дилэйни, 46), Брукс, Нсоки, Кабак, Анхелиньо, Баумгартнер (Бекер, 57), Тохумджу (Дольберг, 68), Бебу (Че, 79), Даббур, Крамарич (Бисхоф, 79).

Удаление: Нсоки (86).

Не пропустите: Восемь голов. "Шахтер" и "Марибор" устроили голевую феерию.