"РБ Лейпциг" совершил рекордный трансфер

Пресс-служба “РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Ланса” и сборной Бельгии Лои Опенда.

Сумма трансфера составила 43 миллиона евро и может вырасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Данный трансфер является рекордным в истории немецкого клуба. 23-летний футболист подписал с “РБ Лейпциг" контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Опенда выступал за “Ланс” с 2022 года. Он перешел во французский клуб из бельгийского “Брюгге”. Сумма трансфера составила 11,8 миллионов евро. Всего форвард провел за “Ланс” 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Ранее он также играл за “Витесс” на правах аренды. В составе “Брюгге” Опенда становился чемпионом Бельгии в сезоне-2019/2020, а также выиграл Суперкубок Бельгии в 2018 году.

Опенда с 2022 играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду девять матчей и забил два гола.

“РБ Лейпциг” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Германии. Таким образом, клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.