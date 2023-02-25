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"РБ Лейпциг" победил дома в Бундеслиге и ворвался в зону ЛЧ

Новости футбола Сегодня, 12:22
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле обыграл “Айнтрахт” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Тимо Вернера и Эмиля Форсберга. У гостей отличился Джибриль Соу.

“РБ Лейпциг”, набрав 42 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Айнтрахт” с 38 очками остался на шестой позиции.

“РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” - 2:1 (2:0)
Голы: Вернер, 6 - 1:0, Форсберг, 40 - 2:0, Соу, 61 - 2:1

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс (Симакан, 90), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Кампль (Шлагер, 69), Форсберг (Айдара, 70), Лаймер, Собослаи, Поульсен (Нкунку, 60), Вернер (Андре Силва, 69).

“Айнтрахт”: Трапп, Хасебе (Аларио, 88), Тута, Смолчич, Макс (Ленц, 60), Роде (Якич, 60), Соу, Камада (Борре, 79), Линдстрем, Кнауфф (Бута, 60), Коло-Муани.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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