"РБ Лейпциг" ответил на 75-миллионое предложение "Манчестер Сити" по трансферу Гвардиола

“Манчестер Сити” предложил 75 миллионов евро без учета бонусов за защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб не устроило данное предложение и англичанам был дан отказ. “РБ Лейпциг” может продать 21-летнего футболиста, но хочет получить за него не менее 100 миллионов евро. При этом сам хорват хочет перейти в “Манчестер Сити” и подал запрос на трансфер. При этом он уже согласовал с английским клубом условия личного контракта.

Гвардиол выступает за “РБ Лейпциг” с лета 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из загребского “Динамо”. Сумма трансфера составила 18,8 миллионов евро. Всего хорват провел за “РБ Лейпциг” 87 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. В составе клуба он дважды становился обладателем Кубка Германии.

Гвардиол с 2021 года играет за сборную Хорватии. За хорватскую национальную команду он провел 21 матч и забил два гола.