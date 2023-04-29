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"РБ Лейпциг" одержал сложную победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 16:44
"РБ Лейпциг" одержал сложную победу в Бундеслиге Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг" на своем поле обыграл “Хоффенхайм” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Кристоффер Нкунку.

“РБ Лейпциг”, набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Хоффенхайм” с 29 очками остался на 14-й позиции.

“РБ Лейпциг” – “Хоффенхайм” - 1:0 (1:0)
Гол: Нкунку, 28 - 1:0

РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан (Хенрихс, 81), Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Диалло, 59), Раум (Хальстенберг, 59), Кампль, Форсберг (Андре Силва, 59), Лаймер, Вернер, Нкунку (Ольмо, 60).

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек (Сков, 69), Брукс, Акпогума, Кабак, Анхелиньо (Нсоки, 46), Гайгер (Руди, 61), Баумгартнер (Премель, 61), Крамарич, Даббур, Бебу (Дольберг, 81).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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