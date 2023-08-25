РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги

В матче 2-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле разгромил “Штутгарт”. Матч состоялся в городе Лейпциг на стадионе “Ред Булл Арена Лейпциг” и завершился победой хозяев со счетом 5:1.

На 35-й минуте счет открыл Серу Гирасси с передачи Атакана Карзора. В начале второго тайма счет сравнял Бенджамин Хенрихс. В середине тайма хозяев вперед вывел Даниэль Ольмо с передачи Хави Симонса. Через несколько минут третий гол забил Луа Опенда с паса Давида Раума. На 74-й минуте счет до крупного довел Кевин Кампл. Окончательный счет установил Симонс.

“РБ Лейпциг”, набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с тремя очками опустился на пятое место.

“РБ Лейпциг” – “Штутгарт” - 5:1 (0:1, 5:0)

Голы: 0:1 – 35 Гирасси, 1:1 – 51 Хенрихс, 2:1 – 63 Ольмо, 3:1 – 66 Опенда, 4:1 – 74 Кампль, 5:1 – 76 Симонс.

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Симакан (Клостерманн, 85), Раум, Кампль, Шлагер, Ольмо (Баумгартнер, 85), Симонс (Вернер, 80), Поульсен (Шешко, 80), Опенда (Форсберг, 79).

“Штутгарт”: Нюбель, Штенцель (Массимо, 70), Антон, Загаду, Ито, Каразор, Фюрих (Миттельштедт, 90), Чжон Ву Ен (Левелинг, 90), Эглофф (Харагути, 70), Мвумпа (Соса, 58), Гирасси.

Желтые карточки: Розе (45), Шлагер (61), Эглофф (65).