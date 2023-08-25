EN EN NG NG
Главная Новости РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги

РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 16:37
РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги Фото: инстаграм РБ Лейпциг/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле разгромил “Штутгарт”. Матч состоялся в городе Лейпциг на стадионе “Ред Булл Арена Лейпциг” и завершился победой хозяев со счетом 5:1.

На 35-й минуте счет открыл Серу Гирасси с передачи Атакана Карзора. В начале второго тайма счет сравнял Бенджамин Хенрихс. В середине тайма хозяев вперед вывел Даниэль Ольмо с передачи Хави Симонса. Через несколько минут третий гол забил Луа Опенда с паса Давида Раума. На 74-й минуте счет до крупного довел Кевин Кампл. Окончательный счет установил Симонс.

“РБ Лейпциг”, набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с тремя очками опустился на пятое место.

“РБ Лейпциг” – “Штутгарт” - 5:1 (0:1, 5:0)
Голы: 0:1 – 35 Гирасси, 1:1 – 51 Хенрихс, 2:1 – 63 Ольмо, 3:1 – 66 Опенда, 4:1 – 74 Кампль, 5:1 – 76 Симонс.

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Симакан (Клостерманн, 85), Раум, Кампль, Шлагер, Ольмо (Баумгартнер, 85), Симонс (Вернер, 80), Поульсен (Шешко, 80), Опенда (Форсберг, 79).

“Штутгарт”: Нюбель, Штенцель (Массимо, 70), Антон, Загаду, Ито, Каразор, Фюрих (Миттельштедт, 90), Чжон Ву Ен (Левелинг, 90), Эглофф (Харагути, 70), Мвумпа (Соса, 58), Гирасси.

Желтые карточки: Розе (45), Шлагер (61), Эглофф (65).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
РБ Лейпциг Штутгарт Бундеслига Германия
Популярные новости
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Сегодня, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола Вчера, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Сегодня, 17:08 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 17:04 Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3 Новости футбола Сегодня, 16:58 Челси одержал первую победу в сезоне Новости футбола Сегодня, 16:37 РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:00 Бразильский талант Челси перешел в другой клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:23 Барселона объявила о продлении контракта с основным вратарем Новости футбола Сегодня, 13:54 Ливерпуль нашел замену Салаху в Серии А Новости футбола Сегодня, 13:26 Барселона близка к трансферу звездного нападающего сборной Португалии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года