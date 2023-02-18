"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Бундеслиге

В матче 21-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на выезде разгромил “Вольфсбург” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Эмиля Форсберга, Конрада Лаймера и Доминика Собослаи.

“РБ Лейпциг”, набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вольфсбург” с 30 очками остался на седьмой позиции.

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” - 0:3 (0:1)

Голы: Форсберг, 14 - 0:1, Лаймер, 85 - 0:2, Собослаи, 90 - 0:3

“Вольфсбург”: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавио (Лакруа, 46), Арнольд, Герхардт, Нмеча (Амброс, 74), Виммер (Сванберг, 59), Баку, Вальдшмидт (Мармуш, 46), Винд (Нмеча, 59).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 88), Форсберг (Лаймер, 75), Шлагер, Айдара (Кампль, 88), Собослаи, Андре Силва (Нкунку, 69), Вернер (Поульсен, 75).

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