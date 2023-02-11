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"РБ Лейпциг" неожиданно проиграл "Униону"

Новости футбола Сегодня, 14:35
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Германии “Унион” на выезде обыграл “РБ Лейпциг” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Яника Хаберера и Робина Кнохе. У хозяев отличился Бенджамин Хенрихс.

“Унион”, набрав 42 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 36 очками остался на пятой позиции.

“РБ Лейпциг” – “Унион” - 1:2 (1:0)
Голы: Хенрихс, 24 - 1:0, Хаберер, 61 - 1:1, Кнохе, 72 (с пенальти) - 1:2

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хальстенберг (Раум, 88), Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Поульсен, 74), Хенрихс, Лаймер (Айдара, 63), Шлагер, Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 74), Вернер.

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 80), Хедира, Хаберер (Зегуин, 80), Лаидуни (Торсбю, 86), Беккер (Михель, 63), Беренс (Сьебатшо, 63).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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