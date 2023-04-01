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"РБ Лейпциг" неожиданно проиграл с крупным счетом в домашнем матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:47
Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “РБ Лейпциг” на своем поле проиграл “Майнцу” со счетом 0:3.

Победу гостям принесли голы Маркуса Ингвартсена, Людовика Ажорка и Доминика Кора.

“Майнц”, набрав 40 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 45 очками остался на пятой позиции.

“РБ Лейпциг” – “Майнц” - 0:3 (0:1)
Голы: Ингвартсен, 9 - 0:1, Ажорк, 57 - 0:2, Кор, 67 - 0:3

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Симакан, 71), Хальстенберг (Раум, 46), Кампль (Айдара, 46), Форсберг, Лаймер (Клостерманн, 81), Собослаи, Андре Силва (Ольмо, 56), Вернер.

“Майнц”: Центнер, Видмер (да Кошта, 78), Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш, Каси (Аарон Мартин, 88), Кор, Баррейро, Штах (Ли Чжэ Сон, 78), Ингвартсен (Баркок, 78), Ажорк (Бюргзорг, 90).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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