"РБ Лейпциг" нашел замену Гвардиолу в Лиге 1

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к защитнику “Лиона” и молодежной сборной Франции Кастелло Лукеба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “быков” рассматривает кандидатуру француза в качестве замены хорватскому защитнику Йошко Гвардиолу, который близок к переходу в “Манчестер Сити”.

В завершившемся сезоне 20-летний Лукаба провел за “Лион” 38 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.