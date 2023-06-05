"РБ Лейпциг" купит одного из лучших нападающих Лиги 1

"РБ Лейпциг" близок к приобретению нападающего “Ланса” и сборной Бельгии Лои Опенда, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о покупке футболиста в летнее трансферного окна. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне 23-летний Опенда провел за “Ланс” 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.