"РБ Лейпциг" купил талантливого француза за 30 млн евро

Пресс-служба “РБ Лейпциг” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Лиона” и молодежной сборной Франции Кастелло Лукеба.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Кроме того, “Лион” может получить 20 процентов от суммы следующего трансфера игрока. Лукеба подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В немецком клубе француз будет играть под номером 23.

20-летний Лукеба является воспитанником “Лиона”. Всего он провел за французский клуб 68 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Лукеба с 2022 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду 12 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что “РБ Лейпциг" в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, клуб из Лейпцига получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.