"РБ Лейпциг" хочет купить одного из лучших нападающих Лиги 1

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему “Лилля" и сборной Канады Джонатану Дэвиду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как французы потребуют за него большую сумму.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвид провел за “Лилль” 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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