"РБ Лейпциг" договорился о переходе таланта "Ливерпуля"

Полузащитник “Ливерпуля” и молодежной сборной Португалии Фабиу Карвалью перейдет в “РБ Лейпциг”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился об аренде футболиста до лета 2024 года без права последующего выкупа. При этом “РБ Лейпциг” хотел купить португальца за 12 миллионов евро, но получил отказ, так как мерсисайдцы рассчитывают на игрока в дальнейшем.

В завершившемся сезоне 20-летний Карвалью 22 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действувет до лета 2027 года.