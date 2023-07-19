"РБ Лейпциг" арендовал таланта ПСЖ

Пресс-служба “РБ Лейпциг” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Пари Сен-Жермен” и сборной Нидерландов Хави Симонса.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2024 года. При этом “РБ Лейпциг” не будет иметь приоритетного права на приобретение игрока.

Ранее Симонс вернулся в “Пари Сен-Жермен” из ПСВ. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Голландец подписал с французским клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

20-летний Симонс является воспитанником академии “Барселоны”. Летом 2019 года он перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Прошлым летом французский клуб согласился бесплатно отпустить игрока в ПСВ, но с условием возможности обратного трансфера. В прошлом сезоне Симонс провел за ПСВ 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативых передач.

Симонс с 2022 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Пари Сен-Жермен” стал чемпионом Франции. Таким образом, парижский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.