Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады

Третья ракетка мира Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

В 1/8 финала испанец без проблем в двух сетах разобрался с Романом Сафиуллиным, выступающим в нейтральном статусе - 6:4, 6:2.

Для победы фавориту понадобилось 1,5 часа времени на корте. По ходу встречи испанец сделал 5 эйсов и реализовал 4 брейкпоинта из 8.

В следующем круге одиночного разряда Алькарас сыграет против Томми Пола из США.

Также Алькарас сегодня выступит в парном разряде Олимпиаде вместе с Рафаэлем Надалем.