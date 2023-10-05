Разгорается скандал: Галатасарай недоволен приемом команды в Великобритании

Турецкий клуб "Галатасарай" обрушился с критикой в адрес британской власти.

В частности, турки обвинили страну в неуважительном поведении после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (3:2).

"Мы считаем, что это неуважительное поведение началось с проблем, возникших у наших игроков, тренерского штаба и персонала клуба при получении виз от Генерального консульства Великобритании в Стамбуле. Эти проблемы продолжились при въезде команды в Великобританию и стали свидетельством обращения, противоречащего всеобщим принципам прав человека.

Взлет нашего командного самолета поздно вечером затянулся из-за бессмысленных и подробных проверок багажа. Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество, свидетельствует о неправильном отношении к нашей стране.

Никто не должен так обращаться с игроками, тренерским штабом и руководителями спортивного клуба "Галатасарай", которые являются гордостью Турции. Мы заявляем нашу решимость бороться до конца с теми, кто ведет себя несправедливо", - говорится в сообщении клуба.