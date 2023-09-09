Рауля не будет. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера

Вильяреал объявил о назначении нового менеджера для команды, сообщили на официальном сайте клуба.

Новым главой Вильярреала будет Хосе Рохо Мартин "Пачета". Он будет менеджером испанского клуба в течение сезона 2023–2024. Официальная презентация и просеконференция состоится в понедельник, 11 сентября. Во второй половине дня новый тренер и его штаб проведут первую тренировку. Эта сессия будет открыта для прессы и болельщиков, желающих поздравить нового тренера.

В тренерский штаб Пачета вошли Чема Монсон (ассистент), Хорхе Тригерос (тренер по физической подготовке) и Гильем Галмес (аналитик).

Хосе Рохо Мартин провел длинную карьеру и успел сыграть за Нумансия, Эспанйол, Мерида, Реал Бургос, Атлетико Марбелья и Расинг Лерменьо. Его карьера как профессионального тренера началась на скамье Нумансии, позже руководил Реал Овьедо, Картагена, Корона Кельце, Геркулес, Ратчабури Митр Пхол, Эльче, Уэска и Вальядолид. Последним клубом Пачеты был "Вальядолид", который он оставил в апреле 2023 года.

Напомним, что стали известны причины увольнения Кике Сетьена с должности менеджера Вильярреала.