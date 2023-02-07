Рауль получал предложение возглавить клуб АПЛ

Известный испанский специалист Рауль получил предложение возглавить английский “Лидс”.

Как пишет As, испанец не согласился сменить “Кастилью” (вторую команду “Реала”) на клуб АПЛ.

При этом источник пишет, что “Лидс” был готов на все условия ради назначения тренера.

Сам Рауль считает, что сейчас не самый удачный момент для такого перехода.

Напомним, что “Кастилья” играет в третьем дивизионе Испании, где сейчас занимает второе место.