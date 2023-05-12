Рауль может покинуть "Реал"

В ближайшем будущем наставник “Кастильи” (второй команды “Реала”) Рауль Гонсалес сменит место работы.

Как пишет источник, он может стать главным тренером одного из зарубежных клубов в новом сезоне.

Напомним, что легенда клуба уже четыре года возглавляет вторую команду "Реала", а его соглашение истекает в июне.

По данным источника, в руководстве клуба не будут препятствовать решению Рауля попробовать себя на другом месте работы.