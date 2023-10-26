Расследование в отношении президента ФИФА Инфантино завершено

Пресс-служба ФИФА заявила о завершении судебного разбирательства в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Его вела прокуратура Швейцарии.

Расследование, которое продолжалось с лета 2020 года, касалось обвинений в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и препятствовании уголовному преследованию, связанных со встречами главы организации с Михаэлем Лаубером, который тогда занимал пост федерального прокурора Швейцарии.

Джанни Инфантино уже успел прокомментировать решение прокуратуры.

"Это полная и ясная победа для меня, для новой ФИФА и для правосудия! Теперь становится очевидно, что обвинения были лишь попытками завистливых и коррумпированных людей разрушить мою репутацию. Если у этих людей осталось хоть немного порядочности, им следует хотя бы извиниться за свои действия и причиненный ущерб. Расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и честно, всегда защищал интересы ФИФА и футбола», - сказал он.