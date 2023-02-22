Расписание ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля

23 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

19:45 “Мидтъюлланд” (Дания) - “Спортинг” (Португалия) - первый матч - 1:1

19:45 “Монако” (Монако) - “Байер” (Германия) - первый матч - 3:2

19:45 “Нант” (Франция) - “Ювентус” (Италия) - первый матч - 1:1

19:45 ПСВ (Нидерланды) - “Севилья" (Испания) - первый матч - 0:3

22:00 “Рома” (Италия) - “Ред Булл Зальцбург” (Австрия) - первый матч - 0:1

22:00 “Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Барселона" (Испания) - первый матч - 2:2

22:00 “Ренн” (Франция) - “Шахтер” (Украина) - первый матч - 1:2

22:00 “Унион” (Германия) - “Аякс” (Нидерланды) - первый матч - 0:0

Время матчей указано киевское.

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