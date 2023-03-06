Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Новости футбола Сегодня, 16:30
Лига чемпионов
7 и 8 марта состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
7 марта
22:00 “Бенфика” (Португалия) - “Брюгге” (Бельгия) - первый матч - 2:0
22:00 “Челси” (Англия) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия) - первый матч - 0:1
8 марта
22:00 “Бавария” (Германия) - ПСЖ (Франция) - первый матч - 1:0
22:00 “Тоттенхэм” (Англия) - “Милан” (Италия) - первый матч - 0:1
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