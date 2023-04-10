Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля

11 и 12 апреля состоятся первые матчи Лиги чемпионов.

11 апреля

22:00 “Бенфика” (Португалия) - “Интер” (Италия)

22:00 “Манчестер Сити” (Англия) - “Бавария” (Германия)

12 апреля

22:00 “Милан” (Италия) - “Наполи” (Италия)

22:00 “Реал” (Испания) - “Челси” (Англия)

Время начала матчей указано киевское.

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