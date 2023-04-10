Главная Новости Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля

Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля

Новости футбола Сегодня, 16:42
Лига чемпионов Лига чемпионов

11 и 12 апреля состоятся первые матчи Лиги чемпионов.

11 апреля

22:00 “Бенфика” (Португалия) - “Интер” (Италия)

22:00 “Манчестер Сити” (Англия) - “Бавария” (Германия)

12 апреля

22:00 “Милан” (Италия) - “Наполи” (Италия)

22:00 “Реал” (Испания) - “Челси” (Англия)

Время начала матчей указано киевское.

Не пропустите: Победа "Наполи", поражение "Ювентуса", потери "Милана" и "Интера": результаты 29-го тура Серии А.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Манчестер Сити Бавария Милан Интер М Наполи Бенфика Реал Мадрид Лига Чемпионов
Популярные новости
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:10 "Барселона" не смогла обыграть команду Цыганкова в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:15 "Бавария" готова заплатить огромные деньги за Кейна
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:30 "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 08 апр 2023, 17:02 "Реал" неожиданно проиграл в домашнем матче Ла Лиги
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 08 апр 2023, 16:57 Месси принес ПСЖ победу в гостевом матче Лиги 1
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 08 апр 2023, 15:45 Месси превзошел достижение Роналду в Европе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:15 Главные новости дня: 10 апреля Новости футбола Сегодня, 17:10 "Барселона" не смогла обыграть команду Цыганкова в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:42 Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля Новости футбола Сегодня, 16:30 "Аталанта" может принять радикальное решение по главному тренеру Новости футбола Сегодня, 16:15 Анчелотти сделал предложение, как улучшить футбол Новости футбола Сегодня, 15:55 Марсело выиграл 29-й трофей в карьере Новости футбола Сегодня, 15:42 ПСЖ хочет вернуть своего воспитанника из Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:30 "Барселона" близка к продлению контракта с молодым талантом Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить двух лидеров "Брайтона" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Челси" продлит контракт с основным защитником
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Бавария 11 апреля 2023 года Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Бенфика - Интер 11 апреля 2023 года Футбол 12 апр 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Челси 12 апреля 2023 года Футбол 12 апр 2023 Прогноз на матч Милан - Наполи 12 апреля 2023 года