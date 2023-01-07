Рашфорд высказался о своей результативной серии матчей

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд высказался о своей голевой серии за команду.

В последних пяти матчах англичанин не уходил с поля без гола.

По словам футболиста, он показывает лучший футбол в своей карьере.

“Я замечательно чувствую себя на поле и оказываюсь в позициях и зонах, откуда удается забивать. Я думаю, что продолжу забивать, если буду и дальше создавать моменты”, - отметил он.