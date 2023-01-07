Рашфорд повторил достижение Руни в "МЮ"

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд отметился голом во вчерашнем матче Кубка Англии против “Эвертона” (3:1) и повторил достижение легенды клуба Уэйна Руни.

Для Рашфорда это была седьмая подряд домашняя встреча, в которой он забивал в ворота соперника.

Такое достижение первым установил именно Руни, который забивал в семи домашних играх подряд в 2012 году.

В текущем сезоне Рашфорд провел за “МЮ” 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.