Рашфорд повторил достижение Руни в чемпионате Англии

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд сумел повторить достижение Уэйна Руни в АПЛ.

Как написали на странице лиги в твиттере, Маркус стал первым игроком “МЮ” с 2012 года, который забивал в шести играх чемпионата кряду.

Интересно, что в последний раз такой результат продемонстрировал Руни в 2012 году.

В этом сезоне Рашфорд принял участие в 22 матчах, забив в них 11 голов и сделав три результативные передачи.