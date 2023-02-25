Рашфорд объяснил, почему долгое время был не в лучшей форме

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд объяснил, почему долго не мог набрать форму.

В частности, он вспомнил травму плеча, из-за которой он перенес операцию в 2021 году.

По словам футболиста, ему долго пришлось бороться с проблемами с травмой.

"Это был не просто один сезон, это был период времени, когда мне было сложно день изо дня. Временами приходится вытаскивать себя из неприятного состояния.

К счастью, я довольно быстро оправился от этого", - отметил лучший бомбардир “МЮ” в этом сезоне.