Рашфорд обошел Роналду по количеству голов за "МЮ" в еврокубках

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд обошел Криштиану Роналду по количеству голов за клуб в еврокубках.

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против “Бетиса” Рашфорд забил победный мяч, став автором 25 голов в еврокубках за “МЮ”. Теперь у него на один гол больше, чем у Роналду.

Рашфорд занимает шестое место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках. Он также стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в крупных еврокубковых турнирах.