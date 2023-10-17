Рашфорд купил новый автомобиль

Согласно информации The Sun, Маркус Рашфорд, нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, купил себе новый автомобиль.

Форвард сборной Англии приобрел новое транспортное средство после того, как в сентябре разбил свой Rolls Royce.

По информации источника, футболист приобрел Mercedes Sprinter стоимостью £250 тыс. (€288 тыс.). После аварии в сентябре, в которой пострадал его Rolls Royce, Рашфорд решил нанять личного водителя.

В текущем сезоне Рашфорд принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив один гол и сделав три результативные передачи. Согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €75 млн.

Напомним, что после восьми сыгранных туров “красные дьяволы” идут на десятом месте в турнирной таблице, что для них явно ниже ожиданий. В активе подопечных Эрика тен Хага четыре победи при четырех поражениях и пока они далеки от того, чтобы составить конкуренцию в борьбе за золотые медали.