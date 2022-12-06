Рангник может получить работу в сборной Германии

Новым генеральным менеджером сборной Германии может стать главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, немецкий футбольный союз рассматривает кандидатуру специалиста в качестве преемника Оливера Бирхоффа, который ушщел в отставку. Также на должность претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фреди Бобич.

64-летний Рангник в качестве функционера работал в “Нью-Йорк Ред Буллз”, “Ред Булл Брагантино” и “локомотиве”. Также он был спортивным директором “Ред Булл Зальцбург” и “РБ Лейпциг”. Будучи тренером он возглавлял “Корб”, “Ройтлинген”, “Ульм”, “Штутгарт”, “Ганновер”, “Шальке”, “Хоффенхайм”, вновь “Шальке”, “РБ Лейпциг” и “Манчестер Юнайтед”.

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