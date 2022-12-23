Раньери возглавил итальянский клуб

Пресс-служба “Кальяри” на официальном сайте объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.

Специалист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2025 года. В настоящее время клуб занимает 14-е место в Серии А.

Стоит отметить, что Раньери ранее уже тренировал “Кальяри” с 1988 по 1991 год. Под его руководством клуб за несколько лет вышел из Серии С в Серию А.

71-летний Раньери ранее также возглавлял такие известные клубы, как “Наполи”, “Фиорентина”, “Валенсия”, “Атлетико", “Челси”, вновь “Валенсия”, “Парма”, “Ювентус”, “Рома”, “Интер”, “Монако”, “Лестер", “Нант”, “Фулхэм”, “Рома” и “Сампдория”. Также он тренировал сборную Греции.

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