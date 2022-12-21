Раньери может возглавить клуб Серии Б

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить “Кальяри”, который выступает в Серии Б.

По данным журналиста Николо Скиры, 71-летний итальянец обсуждает вариант подписания контракта до 2024 года.

Напомним, что Раньери остается без работы с начала этого года, когда покинул “Уотфорд”.

Что касается “Кальяри”, то клуб на днях уволил Фабио Ливерани.

После 18 туров второго по силе дивизиона Италии “Кальяри” занимает 14-е место в турнирной таблице.