Раньери может возглавить клуб Серии Б
Новости футбола Сегодня, 05:44
Фото: твиттер Уотфорда/Автор неизвестен
Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить “Кальяри”, который выступает в Серии Б.
По данным журналиста Николо Скиры, 71-летний итальянец обсуждает вариант подписания контракта до 2024 года.
Напомним, что Раньери остается без работы с начала этого года, когда покинул “Уотфорд”.
Что касается “Кальяри”, то клуб на днях уволил Фабио Ливерани.
После 18 туров второго по силе дивизиона Италии “Кальяри” занимает 14-е место в турнирной таблице.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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