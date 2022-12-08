Итальянский специалист Клаудио Раньери может вернуться к работе спустя почти год.

Как пишет источник, в услугах тренера заинтересована “Дженоа”, которая 6 декабря уволила Александра Блессина.

По итогам 15-ти туров в Серии В команда занимает лишь пятое место, отставая от лидера на 8 баллов.

После ухода главного тренера командой временно руководит Альберто Джилардино.

Напомним, что Раньери остается без работы с января 2022 года.