Рамос получил суперпредложение из Саудовской Аравии

“Аль-Хилаль” проявляет интерес к испанскому защитнику “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамосу, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, саудовский клуб готов предложить футболисту 30 миллионов евро в год. При этом саудовцы могут увеличить предложение до 50 миллионов после уплаты налогов. Контракт игрока с ПСЖ истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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