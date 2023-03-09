Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

Испанский защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов после поражения от “Баварии” (0:1 и 0:2) в 1/8 финала.

“Мы подвели себя и фанатов. ПСЖ не играл на том уровне, который необходимо демонстрировать в Лиге чемпионов. Мы не поняли, как справиться с ключевыми деталями. Поэтому мы не достигли нашей цели. Это больно, но чемпионы могут возрождаться после поражений. Мы вернемся”, - написал Рамос в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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