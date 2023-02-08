Рамос может покинуть ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен" может расстаться с испанским защитником Серхио Рамосом, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство французского клуба сомневается в необходимости продлевать контракт с футболистом. В Париже опасаются, что испанец не сможет продолжать выступать на высоком уровне.
В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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