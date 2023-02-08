Рамос может покинуть ПСЖ

“Пари Сен-Жермен" может расстаться с испанским защитником Серхио Рамосом, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство французского клуба сомневается в необходимости продлевать контракт с футболистом. В Париже опасаются, что испанец не сможет продолжать выступать на высоком уровне.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Французская прокуратура начала расследование в отношении ПСЖ.