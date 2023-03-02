Рамос может покинуть ПСЖ летом

Испанский защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство французского клуба не спешит продлевать с футболистом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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