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Райя поделился мнением о переходе в Арсенал

Новости футбола Сегодня, 14:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Райя поделился мнением о переходе в Арсенал Фото: football.ua/ Автор неизвестен

Прошло всего два месяца с тех пор, как Давид Рая перешел в Арсенал из Брентфорда, но вратарь уже убежден, что этот переход оказался успешным. В интервью The Athletic испанец рассказал о влиянии Артеты и об отношениях с Рамсдейлом.

«Я сделал важный шаг на клубном уровне. Я выступаю в одном из самых важных клубов мира, так что это стимул и гордость, ведь я выступаю в Лиге Чемпионов, что было одной из моих целей.

У меня было несколько разговоров с Артетой, прежде чем подписать контракт, потому что это было сложно, финансовые вопросы и так далее. Он был одним из тренеров, с которыми я хотел работать, его философией, тем, как он изменил игру Арсенала. Для меня очень важно работать с таким тренером.

Я буду бороться за место в составе. Артета вселяет в меня уверенность, он хотел бы иметь по два хороших игрока на каждой позиции. Я не хочу загадывать наперед. Если будет ротация, как это бывает на любой позиции, я буду помогать Рамсдейлу на поле и за его пределами», - сказал Райя.

Напомним, что после паузы на матчи сборных в сентябре Райя вытеснил из основы Аарона Рамсдейла. С тех пор 28-летний вратарь провел в воротах Арсенала 7 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Добавим, что футболист сейчас играет за «канониров» на правах аренды. По истечению сезона Арсенал сможет выкупить вратаря за 27 миллионов фунтов стерлингов.

Вчера Арсенал сыграл вничью в матче с Челси.

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