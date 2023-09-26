Райс избежал серьезной травмы

Полузащитник Арсенала Деклан Райс вскоре может вернуться на поле.

Напомним, что в матче против Тоттенхэма на выходных (2:2) футболист в перерыве попросил замену из-за проблем со спиной. По информации Sly Sports, тесты показали, что у игрока нет серьезных проблем со здоровьем.

Ожидается, что Райс сможет выйти на поле уже в матче против Борнмута, который состоится на выходных. По данным историчков, игрок все еще ощущает дискомфорт, поэтому в игре Кубка английской лиги против Брентфорда в среду он участия не примет.

Напомним, что Деклан Райс стал игроком Арсенала этим летом. Канониры заплатили Вест Хэму за игрока 115 млн евро. На данный момент на его счету 8 игр за Арсенал во всех турнирах и 1 гол.

До международной паузы в октябре Арсенал проведет еще четыре матча: против Брентфорда в Кубке лиги, против Борнмута и Манчестер Сити в АПЛ, а также против Ланса в Лиге чемпионов.