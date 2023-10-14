Рафинья прокомментировал возможность участия в Эль Классико

Нападающий Барселоны получил травму в матче против Севильи и Хави был вынужден заменить его на 37-ой минуте матча. Как оказалось, позже, бразилец получил травму подколенного сухожилия.

Вчера, в пятницу, Рафинья был замечен на стадионе «Сьютат Эспортива», но выглядел он не очень оптимистично. На вопрос о возможном участии в Эль Классико он ответил, что пока не уверен в этом.

«Я пока не знаю. Я хочу сыграть».

В Барселоне сейчас и так очень много травмированных игроков. Помимо Рафиньи в лазарете оказались Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Педри и Френки де Йонг. Тем не менее, Бальде и Педри, как предполагается, сумеют восстановиться к матчу с Реалом.

Первый Эль Классико в этом сезоне Ла Лиги пройдет уже в конце месяца, 28 октября, мадридский клуб приедет в Каталонию. До матча против Реала у Барселоны в календаре еще запланированы встречи Атлетиком в чемпионате Испании и донецким Шахтером в Лиге чемпионов.

Рафинья играет в Барселоне второй год. В предыдущем сезоне бразилец отыграл за «блаугранас» 43 матча, в которых забил десять голов и столько же отдал результативных передач.