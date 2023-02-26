Рафинья получил травму при странных обстоятельствах

Вингер “Барселоны” Рафинья получил повреждение, когда выражал недовольство заменой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с “Манчестер Юнайтед”.

По ходу матча, в котором бразилец забил и сделал голевую передачу, его заменили.

Как пишет Mundo Deportivo, по пути на скамейку запасных он пнул холодильник с напитками и почувствовал после этого боль в колене.

По этой причине он пропустил игру с “Кадисом” в чемпионате.