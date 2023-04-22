Рафинья может вернуться в АПЛ

Английский "Ньюкасл" проявляет заинтересованность в приобретении вингера "Барселоны" Рафиньи Диаса.

Как пишет Mundo Deportivo, в каталонском клубе пока не готовы расставаться с игроком, но клуб может рассмотреть возможность продажи, если возникнет необходимость соблюдения финансового фэйр-плея.

При этом сороки не являются единственным клубом, проявляющим интерес к бразильскому футболисту.

В этом сезоне Рафинья забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах чемпионата Испании.