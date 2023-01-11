Рафинья может покинуть "Барселону"

Хавбек “Барселоні” Рафинья может покинуть команду в ближайшее время.

Как пишет Diario Sport, руководство клуби и тренерский штаб верит в бразильца, но в случае, если он не проявит себя, его постараются продать за хорошие деньги.

Источник отмечает, что сейчас Рафинья интересен клубам АПЛ.

Трансфер также может состояться и летом, если зарплатный лимит в Испании установят на отметке в 200 млн евро летом.

В этом сезоне вингер сыграл в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов.