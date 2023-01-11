Рафинья может покинуть "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Хавбек “Барселоні” Рафинья может покинуть команду в ближайшее время.
Как пишет Diario Sport, руководство клуби и тренерский штаб верит в бразильца, но в случае, если он не проявит себя, его постараются продать за хорошие деньги.
Источник отмечает, что сейчас Рафинья интересен клубам АПЛ.
Трансфер также может состояться и летом, если зарплатный лимит в Испании установят на отметке в 200 млн евро летом.
В этом сезоне вингер сыграл в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:08 Главные новости дня: 10 января
Новости футбола Вчера, 17:01 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке Лиги
Новости футбола Вчера, 16:15 Мбаппе вновь хочет перейти в "Реал"
Новости футбола Вчера, 13:55 Заплатят миллионы: "Барселона" проиграла суд бывшему игроку
Новости футбола Вчера, 13:15 Легенда киевского "Динамо" вернулся в клуб
Новости футбола Вчера, 12:30 Мудрик близок к переходу в английский топ-клуб
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:40 Гвардиола обещает "нелепый" план на игру против "МЮ" Новости футбола Сегодня, 05:18 "ПСЖ" не организует церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022 перед сегодняшней игрой Новости футбола Сегодня, 05:00 Рафинья может покинуть "Барселону" Новости футбола Сегодня, 04:51 "Боруссия" хочет выручить за Беллингема внушительную сумму Новости футбола Сегодня, 04:41 "Манчестер Юнайтед" продлил свою впечатляющую победную серию Новости футбола Сегодня, 04:18 Трансфер откладывается? Мудрик отправился на сбор с "Шахтером" Новости футбола Сегодня, 04:00 "Лестер" нацелился на чемпиона мира из сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 03:55 На фарт? Роналду побывал в отеле "Бетиса" перед матчем команды с "Барселоной" (фото) Новости футбола Сегодня, 03:38 Именитый украинский боксер Усик назвал своего любимого футболиста Новости футбола Сегодня, 03:19 Лидер киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал португальский гранд
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Ноттингем Форест - Вулверхэмптон прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 11 января 2023 года Футбол Сегодня Саутгемптон - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 11 января 2023 года Футбол 12 янв 2023 Бетис - Барселона прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года Футбол 12 янв 2023 Фулхэм - Челси прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 12 января 2023 года