Рафинья Диас ответил на слухи об уходе из "Барселоны"

Вингер “Барселоны” Рафинья Диас ответил на слухи о том, что он покинет клуб летом.

По словам футболиста, все такие новости являются фейком, а распространяют их “не профессионалы своего дела”.

Ранее СМИ писали, что игрок сборной Бразилии может вернуться в английскую Премьер-лигу и присоединиться к “Ньюкаслу”.

Бразилец перебрался в “Барселону” из “Лидса” за 58 миллионов евро минувшим летом.